Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,02 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 SAR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,71 Milliarden SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer einen Umsatz von 2,56 Milliarden SAR eingefahren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,080 SAR je Aktie sowie einen Umsatz 2,72 Milliarden SAR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at