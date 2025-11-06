06.11.2025 06:31:29

Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,02 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 SAR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,71 Milliarden SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer einen Umsatz von 2,56 Milliarden SAR eingefahren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,080 SAR je Aktie sowie einen Umsatz 2,72 Milliarden SAR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:19 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen