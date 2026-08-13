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13.08.2026 06:31:29
Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 SAR gegenüber 0,050 SAR im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,52 Milliarden SAR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,54 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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