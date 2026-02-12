Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,470 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores im vergangenen Quartal 61,1 Millionen SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores 78,3 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at