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12.08.2026 06:31:29
Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores hat am 09.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 SAR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 54,6 Millionen SAR in den Büchern – ein Minus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores 58,6 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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