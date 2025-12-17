ABE Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ABE Resources hat am 15.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

ABE Resources hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

ABE Resources hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

