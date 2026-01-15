|
15.01.2026 06:31:29
ABEJA,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
ABEJA,Inc Registered hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 18,41 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ABEJA,Inc Registered 9,19 JPY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,20 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ABEJA,Inc Registered einen Umsatz von 768,7 Millionen JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!