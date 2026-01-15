ABEJA,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ABEJA,Inc Registered hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 18,41 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ABEJA,Inc Registered 9,19 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,20 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ABEJA,Inc Registered einen Umsatz von 768,7 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at