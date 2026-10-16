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16.10.2026 06:31:29
ABEJA,Inc Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ABEJA,Inc Registered hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35,32 JPY gegenüber 9,63 JPY im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ABEJA,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,21 Milliarden JPY im Vergleich zu 892,3 Millionen JPY im Vorjahresquartal.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 107,23 JPY gegenüber 47,17 JPY je Aktie im Vorjahr.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,58 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,59 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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