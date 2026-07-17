ABEJA,Inc Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ABEJA,Inc Registered hat am 15.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 37,97 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ABEJA,Inc Registered ein EPS von 11,39 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat ABEJA,Inc Registered 1,02 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 885,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at