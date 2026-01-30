Aben Minerals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Aben Minerals hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,26 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,280 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,030 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at