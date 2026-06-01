Aben Minerals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aben Minerals stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,02 CAD. Im letzten Jahr hatte Aben Minerals einen Gewinn von -0,010 CAD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at