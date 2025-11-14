Abeona Therapeutics legte Quartalsergebnis vor

Abeona Therapeutics veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at