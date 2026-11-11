Abeona Therapeutics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Abeona Therapeutics ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Abeona Therapeutics die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,100 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at