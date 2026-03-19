Abeona Therapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Abeona Therapeutics stellte am 17.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,34 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,01 USD beziffert, während im Vorjahr -1,550 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at