Abeona Therapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Abeona Therapeutics ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Abeona Therapeutics die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at