Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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24.07.2026 15:39:29
Aber zu eigenen Spielregeln: Commerzbank gibt Widerstand gegen Übernahme auf
Nach dem Vorstoß von Unicredit-Chef Andrea Orcel übernimmt bei der Commerzbank Jens Weidmann die Regie: Die Übernahme sei nicht mehr abzuwenden, so der Aufsichtsratschef. Nun geht es um die Konditionen - doch er stellt auch klar: Der Weg zum Deal führe nur über Frankfurt, nicht über Berlin.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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