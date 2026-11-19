Abera Bioscience Registered hat am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,29 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at