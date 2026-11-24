Abercrombie & Fitch Aktie
WKN: 903016 / ISIN: US0028962076
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24.11.2026 14:04:13
Abercrombie & Fitch Boosts FY26 Outlook; Shares Surge 11.5% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Tuesday, specialty retailer Abercrombie & Fitch Co. (ANF) initiated adjusted earnings and net sales growth guidance for the fourth quarter and raised its full-year 2026 outlook. For the fourth quarter, the company expects earnings in a range of $4.40 to $4.60 per share on net sales growth of around 7 percent.
Looking ahead to fiscal 2026, the company now projects earnings in a range of $13.70 to $13.90 per share on net sales growth of around 6 percent.
Previously, the company expected earnings in the range of $13.10 to $13.60 per share on net sales growth of around 5 percent.
The company maintained its outlook for share repurchases of at least $500 million in the year.
The company also estimates full year fiscal 2026 impact of tariff refunds on net income per share, inclusive of interest, to be $2.15.
In Tuesday's pre-market trading, ANF is trading on the NYSE at $156.50, up $16.12 or 11.48 percent.
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