Abercrombie & Fitch Aktie
WKN: 903016 / ISIN: US0028962076
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24.11.2026 13:46:21
Abercrombie & Fitch Co. Reports Rise In Q3 Income
(RTTNews) - Abercrombie & Fitch Co. (ANF) reported earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $164.36 million, or $3.82 per share. This compares with $112.99 million, or $2.36 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.2% to $1.435 billion from $1.291 billion last year.
Abercrombie & Fitch Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $164.36 Mln. vs. $112.99 Mln. last year. -EPS: $3.82 vs. $2.36 last year. -Revenue: $1.435 Bln vs. $1.291 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: 4.40 To 4.60 Full year EPS guidance: 13.70 To 13.90
FY2026 Outlook, The company excepts Net sales Growth Around 6% Fourth Quarter Outlook, The company excepts Net sales Growth Around 7%
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