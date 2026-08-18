Scott Corporation Aktie
ISIN: AU000000SCC7
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18.08.2026 15:07:01
Abercrombie & Fitch COO Scott Lipesky Sells 10,000 Shares for $1 Million
Scott D. Lipesky, EVP and COO of Abercrombie & Fitch Co. (NYSE:ANF), sold 10,000 shares of Class A Common Stock on Aug. 10, 2026, for a total value of $1.1 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($115.00); post-transaction value based on Aug. 10, 2026 market close ($118.53).Abercrombie & Fitch is a significant player in the global apparel retail sector, with approximately 43,200 employees and a market capitalization of $5.3 billion. It leverages a multi-brand portfolio strategy to capture diverse consumer segments while maintaining an integrated omnichannel distribution network that combines physical retail locations with digital commerce capabilities. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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