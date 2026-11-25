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25.11.2026 20:16:02
Abercrombie & Fitch Grew Sales for the 16th Straight Quarter as Earnings Jumped 62%. Here's What's Behind the Streak.
Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF) set a new record and extended an impressive winning streak in its third quarter. So it was little wonder that investors couldn't wait to pounce on the stock following the earnings announcement Tuesday morning. On the back of that demand, it closed the trading day nearly 20% higher in price.
While not every one of the quarter's many growth figures was as remarkable as it looked, there's no denying the power of the aforementioned streak. Read on for more about the clothing retailer's memorable third frame, and how it extended that already-long run.
Image source: Getty Images.
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