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25.11.2026 06:31:29
Abercrombie Fitch: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Abercrombie Fitch gab am 24.11.2026 die Zahlen für das am 31.10.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,82 USD. Im Vorjahresviertel hatte Abercrombie Fitch 2,36 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Abercrombie Fitch im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,44 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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