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26.11.2026 06:31:29
Abercrombie Fitch gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Abercrombie Fitch hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Abercrombie Fitch hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5777,53 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3276,76 ARS je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 2 171,02 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 791,97 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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