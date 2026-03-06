Abercrombie Fitch informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Abercrombie Fitch gab am 04.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,57 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Abercrombie Fitch im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,67 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 10,46 USD, nach 10,69 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 5,27 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Abercrombie Fitch einen Umsatz von 4,95 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at