Abercrombie Fitch öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Abercrombie Fitch hat am 25.11.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 3278,48 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Abercrombie Fitch 2402,46 ARS je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 54,32 Prozent auf 1 792,91 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 161,80 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at