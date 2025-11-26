Abercrombie Fitch: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Abercrombie Fitch hat am 25.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,75 Prozent auf 1,29 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at