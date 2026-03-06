|
Abercrombie Fitch: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Abercrombie Fitch hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5308,17 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3643,73 ARS je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 2 408,58 Milliarden ARS gegenüber 1 617,65 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 13365,28 ARS. Im Vorjahr hatte Abercrombie Fitch 9987,51 ARS je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Abercrombie Fitch 6 729,01 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4 623,39 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
