Abercrombie Fitch: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Abercrombie Fitch hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 6028,38 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Abercrombie Fitch 3492,38 ARS je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,25 Prozent auf 1 831,19 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 450,43 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at