Abercrombie Fitch stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Abercrombie Fitch hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2052,12 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 1718,31 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 554,89 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 185,86 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at