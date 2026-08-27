Abercrombie Fitch stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Abercrombie Fitch hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 4,17 USD gegenüber 2,91 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Abercrombie Fitch hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,27 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at