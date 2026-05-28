|
28.05.2026 06:31:29
Abercrombie Fitch verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Abercrombie Fitch lud am 27.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 1,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Abercrombie Fitch 1,59 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Abercrombie Fitch im vergangenen Quartal 1,11 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Abercrombie Fitch 1,10 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow startet wenig verändert -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.