Abercrombie Fitch verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Abercrombie Fitch lud am 27.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Abercrombie Fitch 1,59 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Abercrombie Fitch im vergangenen Quartal 1,11 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Abercrombie Fitch 1,10 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at