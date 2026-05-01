Aberdeen International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aberdeen International hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 98,18 Prozent zurück. Hier wurden 0,0 Millionen CAD gegenüber 0,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,060 CAD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden -2,96 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte Aberdeen International -9,33 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at