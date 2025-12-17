Aberdeen International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aberdeen International hat am 16.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit -1,5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren -5,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at