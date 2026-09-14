Aberdeen International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aberdeen International hat sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 140,24 Prozent auf 0,3 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von -0,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at