Aberdeen International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aberdeen International präsentierte am 12.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aberdeen International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 142,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren -0,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at