Abfindungsprogramm heiß begehrt: SAP streicht mehr Stellen als geplant

Im Januar stellt SAP ein Restrukturierungsprogramm vor: Um sich für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz zu rüsten, sollen 8000 Mitarbeiter gehen. Die Aussicht auf Abfindung oder Vorruhestand kommt bei den Beschäftigten so gut an, dass der Softwarekonzern nun noch mehr Jobs abbauen will. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV