ABG Infralogistics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ABG Infralogistics hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,17 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ABG Infralogistics ein EPS von 20,20 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,3 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 39,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,6 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at