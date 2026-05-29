ABG Infralogistics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ABG Infralogistics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,75 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ABG Infralogistics in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 24,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 28,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 8,560 INR. Im Vorjahr hatten 21,86 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat ABG Infralogistics im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 28,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 98,69 Millionen INR. Im Vorjahr waren 138,07 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at