ABG Infralogistics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ABG Infralogistics stellte am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,31 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ABG Infralogistics ein EPS von 1,49 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 51,88 Prozent auf 24,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte ABG Infralogistics 50,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at