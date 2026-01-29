|
29.01.2026 06:31:29
ABG Infralogistics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ABG Infralogistics stellte am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,31 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ABG Infralogistics ein EPS von 1,49 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 51,88 Prozent auf 24,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte ABG Infralogistics 50,2 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!