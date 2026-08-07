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07.08.2026 06:31:29
ABG Infralogistics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
ABG Infralogistics hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,58 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,330 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat ABG Infralogistics 28,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 30,2 Millionen INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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