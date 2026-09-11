Forvia Aktie
WKN: 867025 / ISIN: FR0000121147
|Führungswechsel
|
11.09.2026 14:09:39
Abgang bei Forvia Hella: Suche nach Finanzchef läuft - Aktie im Minus
Der 60-jährige Franzose will seinen Ende Februar 2027 auslaufenden Vertrag aus privaten Gründen nicht verlängern, wie die Lippstädter am Freitag mitteilten. Die Nachfolge des Postens in der Geschäftsführung ist noch nicht klar, darüber solle aber zeitnah informiert werden, hieß es vom MDAX-Konzern. Vienney war seit März 2024 verantwortlich für das Ressort. Der Autozulieferer Hella gehört mehrheitlich zum französischen Zuliefererkonzern Forvia.
Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Aktie von Forvia Hella zeitweise 2,4 Prozent im Minus bei 9,498 Euro.
/men/jha/
LIPPSTADT (dpa-AFX)
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Bildquelle: Victoria Heath/unsplash
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