07.05.2026 16:41:38

Abgeordnete sorgen sich um den Lokaljournalismus

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat sich parteiübergreifend zum Schutz des Lokaljournalismus bekannt. Regionale Medien sorgten für "den Wettbewerb der Ideen und Meinungen, den die Demokratie zum Leben so dringend braucht", erläuterte Medienstaatsminister Wolfram Weimer bei einer Plenardebatte in Berlin.

Vor diesem Hintergrund beklagten die Abgeordneten aber auch die zunehmende Konkurrenz durch soziale Medien und durch Internetplattformen wie Google. "Die Digitalkonzerne graben der unabhängigen Presse in Deutschland das Wasser ab", sagte etwa die Grünen-Abgeordnete Anna Lührmann. Weimer warnte vor einem journalistischen "Artensterben".

Forderung nach einer Digitalabgabe

Als mögliche Gegenmaßnahme wurde in der Debatte mehrfach für eine Digitalabgabe geworben. Der parteilose Staatsminister Weimer machte sich unter anderem dafür stark, Big-Tech-Plattformen den gleichen presserechtlichen Regularien zu unterwerfen wie Lokalzeitungen und die systematische Missachtung von Urheberrechten zu beenden.

Der medienpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Martin E. Renner, stellte sich gegen die Kritik an Internetkonzernen und sozialen Medien. Die klassischen Medien transportierten vor allem eine "regierungsgenehme" Haltung, sagte Renner. "Die Bürger haben die ständige Belehrung und Bevormundung satt."/ax/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen