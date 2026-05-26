Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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26.05.2026 13:40:23
Abhängig von Musk: Insider: Pentagon streitet mit SpaceX über Starlink-Preise
Die USA benötigen Starlink-Systeme im Krieg gegen den Iran. Die SpaceX-Tochter ist der weltgrößte Anbieter von Daten aus dem All. Das Unternehmen will für seine Dienste nun mehr Geld sehen- und verärgert damit das US-Verteidigungsministerium.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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