KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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30.07.2026 14:50:40

Abhängigkeit von US-Tech-Firmen: EU-Kommission startet Milliardenprojekt für KI-Gigafabriken

Die EU will im globalen Wettlauf um künstliche Intelligenz aufholen. Jetzt schreibt die Kommission den Bau von Großrechenzentren aus. Knapp zehn Milliarden Euro Fördermittel stehen bereit. Gleich mehrere Unternehmen aus Deutschland kämpfen um den Zuschlag.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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