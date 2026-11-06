Abhinav Capital Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Abhinav Capital Services hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 INR, nach 1,10 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at