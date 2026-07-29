Abhishek Finlease öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Abhishek Finlease hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Abhishek Finlease hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at