Abhishek Finlease: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Abhishek Finlease hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Abhishek Finlease hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,6 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,130 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,190 INR erwirtschaftet worden.

Abhishek Finlease hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 7,11 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,00 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at