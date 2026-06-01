Abhishek öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Abhishek lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,25 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Abhishek -64,550 INR je Aktie generiert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 4,020 INR gegenüber -75,040 INR im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at