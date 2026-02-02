ABHOTEL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ABHOTEL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 71,06 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ABHOTEL ein EPS von 57,71 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,50 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ABHOTEL einen Umsatz von 3,01 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at