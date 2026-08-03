ABHOTEL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ABHOTEL hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 42,43 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 51,32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 2,88 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 2,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ABHOTEL 2,95 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at