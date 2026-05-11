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11.05.2026 06:31:29
ABHOTEL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ABHOTEL äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46,04 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ABHOTEL ein EPS von 37,99 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat ABHOTEL im vergangenen Quartal 2,76 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ABHOTEL 2,48 Milliarden JPY umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 221,77 JPY. Im Vorjahr hatte ABHOTEL 179,36 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 12,29 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 10,68 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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